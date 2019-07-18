لم يتوقع الطالب حسام شحاتة، الأول مكرر علمي شعبة رياضة على مستوى الجمهورية، أن يُصبح من أوائل الجمهورية، رغم توقعه بالحصول على مجموع كبير، حسبما أكد خلال حواره في برنامج "صوت الناس"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامي أحمد الشاعر.

وذكر شحاته، أنه فور معرفته بدرجاته وأنه من أوائل الجمهورية كان شعور فرحته لا يوصف، مؤكدًا أنه اعتمد بشكل كبير على الدروس الخصوصية في الثانوية العامة، كما أن دفعته بالكامل كانت تحب المذاكرة لذلك حصلوا على مجاميع ودرجات عالية، على حد قوله.

وعن سبب اعتماده على الدروس الخصوصية، أكد الأول مكرر علمي شعبة رياضة على مستوى الجمهورية، أن نظام الثانوية العامة الحالي يعتمد بشكل كبير على الحفظ، والكثير من الطلاب يدرسون هذه المواد، بهدف الوصول إلى الكلية فقط.