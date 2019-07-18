70 ألف للصيدلة و85 للطب.. مصروفات جامعة الأهرام الكندية للعام الجديد

أعلنت عدد من الجامعات الخاصة في مصر، عن أسعار كلياتها للعام الدراسي الجديد 2019-2020، لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للعام الجديد، والتي من بينهن جامعة الأهرام الكندية بالجيزة.

وتنشر "الوطن" مصروفات جامعة الأهرام الكندية، فيما يلي:

مصروفات جامعة الأهرام الكندية

- 70 ألف جنيه لمصري كلية الصيدلة.

- 85 ألف جنيه لكلية طب الفم والأسنان للطالب المصري.

- 40 ألف جنيه لكلية الإعلام "إنجليزي" للطالب المصري وإعلام "عربي" قسم صحافة فقط بـ35 ألف جنيه.

- 40 ألف جنيه للطالب المصري لكلية علوم الحاسب الآلي.

- 48 ألف جنيه للطالب المصري لكلية الهندسة.

- 58 ألف جنيه كلية العلاج الطبيعي - 44 ألف جنيه كلية التصميم والفنون.

- 30 ألف جنيه و3 آلاف دولار للوافد كلية اللغات والترجمة.