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اللغات الأفريقية خارج الخدمة: حاضرة فى 4 جامعات.. وغائبة عن المراكز الخاصة

اللغات الأفريقية خارج الخدمة: حاضرة فى 4 جامعات.. وغائبة عن المراكز الخاصة

شرائح اتصال وإنترنت مجاني.. هدية السعودية لحجاج بيت الله

شرائح اتصال وإنترنت مجاني.. هدية السعودية لحجاج بيت الله

عاد من اختبار القدرات ميتا.. قصة طالب ثانوي توفي بعد يوم من احتفاله بتفوقه

عاد من اختبار القدرات ميتا.. قصة طالب ثانوي توفي بعد يوم من احتفاله بتفوقه

مصروفات جامعة 6 أكتوبر.. 26 ألف للإعلام و94 للطب

مصروفات جامعة 6 أكتوبر.. 26 ألف للإعلام و94 للطب

155 ألف للطب و113 للهندسة.. مصروفات العام الجديد للجامعة البريطانية

155 ألف للطب و113 للهندسة.. مصروفات العام الجديد للجامعة البريطانية

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70 ألف للصيدلة و85 للطب.. مصروفات جامعة الأهرام الكندية للعام الجديد

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مصروفات الجامعات الخاصة للعام الجديد.. 155 ألفا لـ"طب البريطانية"

"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

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التذكرة بـ15 جنيها.. أول أتوبيس سياحي "مكشوف" لمشاهدة معالم الإسكندرية

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لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

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