155 ألف للطب و113 للهندسة.. مصروفات العام الجديد للجامعة البريطانية

أعلنت عدد من الجامعات الخاصة في مصر، عن أسعار كلياتها للعام الدراسي الجديد 2019-2020، لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للعام الجديد، والتي من بينها الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

وتنشر "الوطن" مصروفات الجامعة البريطانية، فيما يلي:

مصروفات الجامعة البريطانية

- 155 ألف جنيه كلية طب وعلاج الأسنان

- 113 ألف جنيه لكلية الهندسة

- 104 آلف جنيه لكلية الإعلام

- 99 ألف جنيه لكلية إدارة الأعمال والاقتصاد

-85 ألف جنيه لكلية القانون

-كلية الفنون والتصميم بـ87 ألف جنيه

- 87 ألف جنيه لكلية الحاسبات والمعلومات

- 95 ألف جنيه لكلية الصيدلة

- 34 ألف جنيه لكلية التمريض