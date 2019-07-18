155 ألف للطب و113 للهندسة.. مصروفات العام الجديد للجامعة البريطانية

أعلنت عدد من الجامعات الخاصة في مصر، عن أسعار كلياتها للعام الدراسي الجديد 2019-2020، لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للعام الجديد، والتي من بينها الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.
وتنشر "الوطن" مصروفات الجامعة البريطانية، فيما يلي:
مصروفات الجامعة البريطانية
- 155 ألف جنيه كلية طب وعلاج الأسنان
- 113 ألف جنيه لكلية الهندسة
- 104 آلف جنيه لكلية الإعلام
- 99 ألف جنيه لكلية إدارة الأعمال والاقتصاد
-85 ألف جنيه لكلية القانون
-كلية الفنون والتصميم بـ87 ألف جنيه
- 87 ألف جنيه لكلية الحاسبات والمعلومات
- 95 ألف جنيه لكلية الصيدلة
- 34 ألف جنيه لكلية التمريض