مصروفات جامعة 6 أكتوبر.. 26 ألف للإعلام و94 للطب

أعلنت عدد من الجامعات الخاصة في مصر، عن أسعار كلياتها للعام الدراسي الجديد 2019-2020، لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للعام الجديد، والتي من بينها جامعة 6 أكتوبر.
وتنشر "الوطن" مصروفات جامعة 6 أكتوبر، فيما يلي:
مصروفات جامعة 6 أكتوبر
- 94250 جنيه كلية الطب والجراحة
- 71810 جنيه كلية طب الأسنان
- 58905 جنيه كلية الصيدلة
- 51390 جنيه كلية العلاج الطبيعي
- 33155 جنيه كلية العلوم الطبية التطبيقية
- 18570جنيه كلية العلوم الطبية التطبيقية تمريض
- 46230 جنيه كلية الهندسة
- 24575 جنيه كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب
- 29735 جنيه كلية الفنون التطبيقية
- 25360 جنيه كلية الاقتصاد والإدارة عربي
- 37700 جنيه كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي
- 26650 جنيه كلية الإعلام وفنون الاتصال
- 22610 جنيه كلية اللغات والترجمة انجليزي
- 18685 جنيه كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام
- 19635 جنيه كلية التربية إنجليزي
- 14025 جنيه كلية التربية باقي الأقسام
- 15820 جنيه كلية السياحة والفنادق