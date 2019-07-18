مصروفات جامعة 6 أكتوبر.. 26 ألف للإعلام و94 للطب

أعلنت عدد من الجامعات الخاصة في مصر، عن أسعار كلياتها للعام الدراسي الجديد 2019-2020، لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للعام الجديد، والتي من بينها جامعة 6 أكتوبر.

وتنشر "الوطن" مصروفات جامعة 6 أكتوبر، فيما يلي:

مصروفات جامعة 6 أكتوبر

- 94250 جنيه كلية الطب والجراحة

- 71810 جنيه كلية طب الأسنان

- 58905 جنيه كلية الصيدلة

- 51390 جنيه كلية العلاج الطبيعي

- 33155 جنيه كلية العلوم الطبية التطبيقية

- 18570جنيه كلية العلوم الطبية التطبيقية تمريض

- 46230 جنيه كلية الهندسة

- 24575 جنيه كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب

- 29735 جنيه كلية الفنون التطبيقية

- 25360 جنيه كلية الاقتصاد والإدارة عربي

- 37700 جنيه كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي

- 26650 جنيه كلية الإعلام وفنون الاتصال

- 22610 جنيه كلية اللغات والترجمة انجليزي

- 18685 جنيه كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام

- 19635 جنيه كلية التربية إنجليزي

- 14025 جنيه كلية التربية باقي الأقسام

- 15820 جنيه كلية السياحة والفنادق