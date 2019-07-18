قال توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، ردًا على سؤال "متى تدرج واشنطن الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية؟"، إنه لا أحد يستطيع أن يقول إن أمريكا متهاونة أو ليست قوية في موقفها المناهض للإرهاب.

وأضاف "جولدبرجر"، "ونعلم أن مصر عانت ربما أكثر من أي دولة في العالم من الإرهاب في السنوات الأخيرة، ونحن نتابع أنشطة هذه الجماعات المختلفة ونحدد مسئوليتها عن الأعمال الإرهابية".

وتابع القائم بأعمال السفير الأمريكى، "لدينا أجهزة تتابع العملية القانونية وفقاً للقانون الأمريكى، ونحن ندرس بعناية شديدة إمكانية إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، ونتعاون مع مصر فى كافة السبل لضرب الإرهاب وتجفيف منابعه".