روسيا تعرب عن قلقها تجاه الوضع في منطقة الخليج

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الوضع مقلق في منطقة الخليج، موضحا أن أي تحرك غير حذر من شأنه أن يؤدي إلى نزاع لا يمكن التكهن بنتائجه، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، نقلا عن صحيفة "راينيش بوست" الألمانية.

وأضاف لافروف، خلال حديث لصحيفة "راينيش بوست" الألمانية، نشرته اليوم، أن التوتر المحيط بإيران نتيجة للسياسة قصيرة النظر التي اختارتها الإدارة الأمريكية، والتي تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني بشكل كلي.

لافروف: أي تحرك غير حذر سيؤدي لنزاع لا يمكن التكهن بنتائجه

وأوضح أن نشر مجموعة سفن حربية يزيد من احتمال وقوع اشتباك لا يمكن التنبؤ بنتائجه المدمرة، مشيرا إلى أن هذا يثير قلق موسكو، خصوصًا أن إيران بلد جار وتربطهما علاقات قوية في مختلف المجالات.

وأكد أن موسكو لا تنوي قطع هذه العلاقات أو وقف تعاونها مع إيران، إرضاء "لفوبيا" و"نزوات أي طرف كان"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة رفضت تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وأن هذا يعد مثالا واضحا على زعزعة أسس القوانين الدولية الخاصة بنزع الأسلحة النووية والأمن العالمي.

وشدد على ضرورة أن تقوم كل الأطراف بالخطوات اللازمة لخفض التوتر والتسوية بالطرق السياسية والدبلوماسية، داعيا إلى الكف عن التحذيرات وسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن.