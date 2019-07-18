تجديد تكليف الشيخ محمد العريني وكيلا لـ"أوقاف البحيرة"

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف الشيخ محمد العريني وكيلا لمديرية الأوقاف في البحيرة.

ولاقى قرار الوزير، ارتياحا في أوساط العاملين بمديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها على مستوى المحافظة.