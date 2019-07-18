ينظم مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة، السبت المقبل، ورشة عمل تستمر أسبوعا، بهدف بحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2019/2020 بالتنسيق بين الوزارة وممثلي أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة، التي يتم تقديمها في مركز سقارة للمرة الأولى، تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين والقيادات في الإدارة المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ ورشة العمل تهدف لوضع آليات وإجراءات تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة للعام المالي الحالي، ومراجعة وإقرار الدورات المدرجة بها بشكل نهائي، وتطوير منظومة التنسيق والتواصل والتعاون بين مركز سقارة والمحافظات فيما يخص التدريب وتنفيذ الخطة التدريبية الجديدة، كما تهدف لتطوير بيئة العمل التدريبية بمركز تدريب سقارة لزيارة معدلات رضا المتدربين وتحقيق أهداف الوزارة لتنمية قدرات العاملين بالمحافظات، ورفع مهاراتهم العملية بما ينعكس على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح شعراوي أنّه تم توجيه الدعوة لحضور ورشة العمل لأصحاب الحقائب التدريبية الجديدة المضافة للخطة، والحقائب المطلوب دراسة إضافتها للخطة وبعض خريجي دورات سقارة ذات الأهمية العالية TOT وقادة المستقبل، إضافة الي بعض خريجي ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الفرنسية اسلسكا ودورات البرنامج الرئاسي، وممثلين عن بعض الفئات ذات الصلة بمنظومة التدريب وبناء القدرات بالمحافظات، مثل مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي التدريب ومديري مراكز التدريب ومديري مراكز المعلومات ومدير وحدات المتغيرات المكانية ومسؤولي متابعة المراكز التكنولوجية.

وتابع وزير التنمية المحلية أنّه تم توجيه الدعوة لممثلي وزارة التخطيط الأمانة الفنية للجنة الإصلاح الإداري واللجان الفرعية المنبثقة منها ذات الصلة، ومشروع تطوير خدمات المحليات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، وممثلين عن كل قطاعات العمل بوزارة التنمية المحلية ومركز تدريب سقارة وفريق تنظيم وتوثيق الورشة، لعرض الآراء في مختلف التخصصات لتنمية التفكير الابتكاري في مجال تدريب العاملين بالمحليات.

وأضاف شعراوي أنّه تم تحديد موعد الاختبارات القبلية التي تسبق تنفيذ الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي الحالي، والتي سيتم تنفيذها على مدار أسبوعين بداية من 17 حتى 29 أغسطس المقبل، بإجمالي 2160 متدربا من العاملين في الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية.