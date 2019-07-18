تبدأ غدا الجمعة، انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة، لاختيار رئيس النقابة الفرعية، خلفا للمهندس عادل رزق، الذي توفي قبل أيام.

ودعا المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالبحيرة، للمشاركة فى الانتخابات، بمقر النقابة بدمنهور، بدءا من الساعة 10 صباحا، حتى السادسة مساءً، كما حدد الجمعة 26 يوليو، موعدا لجولة الإعادة.

وأعلنت نقابة المهندسين، قبل أيام، القائمة النهائية لأسماء المُرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية، وتضمنت القائمة المهندسين أشرف وجيه، وحمدى عبدالسلام.