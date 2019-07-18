أعلن الحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية التي جرى إيقافها في الخليج، الأحد الماضي، تحمل مليون لتر وقود مهرب بشكل غير قانوني، وكان على متنها 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

كما نفى الحرس الثوري أن يكون قد احتجز أي ناقلة نفط أخرى خلال الأيام الأخيرة.

وكانت الخارجية الإيرانية كشفت في وقت سابق عن مصير ناقلة النفط، التي جرى فقدان الاتصال معها خلال مرورها عبر مضيق هرمز، موضحة أنها تعرضت لعطل فني وجرى سحبها إلى أحد موانئ إيران.