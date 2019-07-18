كشف اللواء يسري الأخرس، رئيس شركة "الجسر العربي للملاحة" المملوكة لمصر والأردن والعراق، عن أن عبارات الشركة ستنقل أول أفواج الحج البري عن طريق الخط الملاحي "نويبع - العقبة"، في 25 يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم نقل جميع أفواج الحجاج من ميناء نويبع حتى ميناء العقبة، ومن ثم نقلهم عبر حافلات إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج.

وقال "الأخرس" في تصريحات لـ"الوطن"، إن الشركة أنهت كافة أعمال الصيانات اللازمة للعبارات للحفاظ على سلامة وآمن الركاب والحفاظ على سير حركة العبارات، مضيفا أن الشركة اتخذت إجراءات مشددة بالتنسيق مع السلطات المصرية والأردنية في مينائي نويبع والعقبة تضمنت إنهاء الإجراءات الخاصة بالحجاج وصعودهم إلى العبارات خلال وقت قصير ذهابا وإيابا.

الأخرس: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى خلال سفر أفواج الحجاج

وأوضح الأخرس، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالشركة لتلقي جميع شكاوى خلال ذهاب أفواج الحجاج إلى السعودية، موضحا إلى أنه جرى أيضا توفير جميع الخدمات المميزة لجموع الحجاج عبر عبارات الجسر العربي للملاحة، وأنه يتم إجراء اختبارات للعبارات بشكل دائم، كما يتم التأكد من نظم الأمان بالتنسيق مع هيئتي السلامة البحرية المصرية والأردنية.