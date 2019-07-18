تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوضيح حقيقة ما تداولته مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ارتفاع سعر الأرز في المنافذ التموينية لـ12 جنيها.

وبحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن المركز، أكدت الوزرة أن ما يتردد شائعة، وأنّ سعر الأرز في التموين 9 جنيهات فقط، لافتة إلى التزام المنافذ التموينية بصرف المقررات لمستحقيها وفقا للأسعار المقررة من قبل الوزارة، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب حاملي البطاقات التموينية.

وأكدت الوزارة حرصها على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، إذ تقدّم مزيد من الدعم للسلع التموينية والغذائية للمواطنين، ما ظهر في تبني مبادرة لتخفيض أسعار السلع التموينية، مثل الأرز والمكرونة، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الحبوب والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيض سعر المكرونة على بطاقات التموين لـ7.25 جنيه للكيلو بدلا من 8 جنيهات، ويتم طرحها على البطاقات التموينية، وذلك في إطار توفير سلع متنوعة للمستفيدين من البطاقات التموينية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وحال وجود شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية 19280.