وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحليه بإعداد تقارير أسبوعية عن نشاط قسم الإشغالات بنطاق مدن ومراكز المحافظة، والحملات اليومية والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع شرطة المرافق، للوقوف على مدى الانضباط ورفع كافة الإشغالات من الشوارع لتطبيق وفرض سيادة القانون على المخالفين والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، والتي تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين، وتعوق حالة الانسياب المروري، مع نقلهم للأسواق المخصصة لهم مراعاة لظروفهم.

وقال المحافظ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، تمكنت خلال أسبوع من رفع 1428حالة إشغال متنوع عبارة عن حالات إشغال طريق بأماكن مختلفة، وإزالة ساتر قماش وخشبي وفرش خضار وفاكهة بأماكن متنوعة، قدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 78795 جنيهاً.

وشدد المحافظ على تكثيف تلك الحملات واستمرارها على مدار اليوم بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتنسيق مع شرطة المرافق لعدم عودة تلك الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحرير المحاضر القانونية لهم.