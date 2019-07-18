أعلنت جامعة نيو جيزة برئاسة الدكتور أحمد سامح فريد، فتح باب الحجز والقبول بكلية الصيدلة في برنامجها المتميز، من خلال التعاون الأكاديمي مع جامعة لندن University College London، لتخريج صيدلي متميز في شتى مجالات العمل الصيدلي.

وتقدم الجامعة منحا دراسية للقبول في كلية الصيدلة تتراوح بين 25 لـ50% من الرسوم الدراسية حسب مستوى التفوق العلمي واللغة الإنجليزية والحالة الاجتماعية.

وتم اعتماد مصروفات الكليات الأربعة للجامعة للعام الأكاديمي 2019/2020، لتكون 151.450 جنيه لكلية الطب، 145.700 جنيه لكلية طب الاسنان، 107.750 جنيه لكلية الصيدلة، 122.700 جنيه لكلية التجارة وإدارة الاعمال وكلية الاقتصاد والسياسة.