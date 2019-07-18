"كفر الشيخ" ترصد مليون جنيه لإصلاح طريق وتخصص أرض لإنشاء مدرسة

أعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الطلب المقدم من أحمد نشأت، بشان صيانة طريق "الرملة – سيدى غازي" ورفع كفاءته، بسبب تهالك وهبوط الطريق.

وخصصت المحافظة مبلغ مليون جنيه من ميزانية 2019/2020، لإجراء أعمال الصيانة، كما كلف المحافظ، بالبدء فوراً بأعمال الرصف.

وأصدر عبدالحميد، قرارا بتخصيص مساحة 12 قيراطا الواقعة بحوض عبيد وحجازي زمام ناحية الحوة مركز بيلا، لإقامة مدرسة تعليم ثانوي بالجهود الذاتية، على أن يتم التنفيذ خلال عامين، وفى حالة عدم التنفيذ خلال المدة المُحددة يعتبر القرار كأن لم يكن.