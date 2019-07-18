قالت شركة كار جاس -التي تعمل في مجال تحويل السيارات من استخدام البنزين إلى الغاز الطبيعي- إن استهلاك 10 لترات يوميًا من بنزين 92 تصل تكلفته 80 جنيهًا يومياً، في حين أن استهلاك الكمية نفسها من الغاز الطبيعي يقدر بـ35 جنيهًا يوفر 45 جنيهًا يومياً و16 ألفًا و200 جنيه سنوياً.

وأوضحت شركة كار جاس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن السيارات التي تستهلك 10 لترات يومياً من بنزين 95 تصل تكلفة اليوم الواحد لـ90 جنيهًا، ولكن في حال استخدام الغاز الطبيعي للكمية نفسها ستكلف 35 جنيهًا بتوفير 55 جنيهًا يومياً، ويقدر التوفر السنوي بـ19 ألفًا و800 جنيه.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتخفيض نسب استهلاك البنزين وتحويل السيارات للعمل بالنظام المزدوج (غاز طبيعي - بنزين) لخفض نسبة استهلاك الوقود والتحول لاستخدام مواد غير ضارة بالبيئة وموفرة خاصة بعد رفع اسعار الموقود ضمن خطة الإصلاح وتوصيل الدعم لمستحقيه.