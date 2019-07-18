تصدر فيلم "Spider-Man: Far from Home" قائمة إيرادات الأفلام للأسبوع الثاني على التوالي، ووصلت إيرادات الفيلم إلى 849 مليون دولار، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 160 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم حول "بيتر" الذي يذهب في عطلة صيفية مع أصدقاؤه في أوروبا، لكنه يجد نفسه متورطا في إنقاذ أصدقائه من الشر، وأبطال الفيلم توم هولاند، زندايا، جايكوب باتالون، صمويل إل جاكسون، مايكل كيتون، ماريسا تومي، جيك جيلنهال، ومخرج الفيلم جون واتس.

ويعرض الفيلم في سينمات "بلازا، صن سيتي، بوينت 90، كايرو فيستفال، أمير، جولدن ستارز، بورتو كايرو، دريم لاند، داون تاون، دنيا بنها، جولف سيتي، نايل سيتي، سان ستيفانو مول، بندر المعادي، داندي مول".