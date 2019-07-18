أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه، بعد غد السبت، بمناطق تقسيم النصر للسيارات "وادي حوف، ومساكن الضباط، ومنطقة المصانع، وعزبة زين، ومنطقة الملاءة بعزبة الوالدة"، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح السبت حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وأوضحت أن منطقة حدائق حلوان ستشهد ضعف ضخ المياه، وذلك لتحويل مسار خط المياه قطر 1000مم المتعارض مع أعمال الكوبري بشارع النصر للسيارات بوادي حوف.

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.