عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري ظهر اليوم الخميس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي.

استهل الوزير الجلسة بتقديم الشكر للدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية؛ لاستضافته اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشهر يوليو.

كما قدم الوزير الشكر للسادة رؤساء الجامعات الذين تنتهي مدتهم في رئاسة الجامعة نهاية يوليو الجاري، وهم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، والدكتور أشرف رحيل القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية، وأعرب المجلس عن تقديره لما بذلوه من جهود في النهوض بالنواحي التعليمية والبحثية بهذه الجامعات، فضلًا عن مشاركتهم الإيجابية في النهوض بالعمل الأكاديمي في مصر خلال الفترة الماضية.

كما قام الوزير بتكريم السادة رؤساء الجامعات والقائمين بعمل رؤساء الجامعات المنتهية فترة عملهم في نهاية يوليو الجاري؛ تقديرًا لعطائهم في تطوير العمل الجامعي. كما رحب الوزير بالدكتور بدوي شحات القائم بعمل رئيس جامعة الأقصر لانضمامه لعضوية المجلس.

أحاط الدكتور عبدالغفار السادة رؤساء الجامعات بالعرض الذي قدمه أمام السيد رئيس الجمهورية بشأن مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، يوم الخميس 11 يوليو الجاري، مشيرًا إلى التكليفات الرئاسية، التي شملت:

· إعداد مسابقة لاختيار أفضل الجامعات استعدادًا للعام الدارسي الجديد، إضافة إلى المسابقات الجارية بين الجامعات لاختيار أفضل جامعة للتحول الرقمي، وأفضل جامعة مشاركة في تطوير العشوائيات، وأفضل جامعة في الأنشطة الطلابية.

· التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لاستخراج جميع شهادات السنوات الدراسية للطلاب، من خلال المجمع الصناعي لتصنيع وإصدار كافة المحررات والوثائق (الباركود) وذلك لتأمين توثيق تلك الشهادات.

· إعداد تشريع يسمح بإجراء الامتحانات المعرفية الموحدة لجميع الطلبة بكافة الكليات والتخصصات وتعميم الامتحانات الإلكترونية على جميع الجامعات.

· التعاون بين وزراتي الصحة والتعليم العالي لتدريب الطلبة بكليات الطب، الخاصة بالمستشفيات الحكومية والجامعية.

· تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة على مستوى الجامعات.

وطالب الوزير السادة رؤساء الجامعات بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة للجامعات التكنولوجية الجديدة، خاصة من الجامعات التي تتواجد الجامعات التكنولوجية في محيطها الإقليمي؛ وذلك لضمان سرعة وتيرة النجاح لهذه الجامعات الجديدة.

كما وجه الدكتور عبدالغفار بضرورة الاهتمام بتنفيذ المشروعات الكبرى بكافة الجامعات وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

وأكد الوزير ضرورة المشاركة الإيجابية في الإعداد لاحتفال عيد العلم المقرر انعقاده يوم 17 أغسطس القادم، برعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية.

وجه الدكتور عبدالغفار بضرورة الاستمرار في تعاون المستشفيات الجامعية مع مستشفيات وزارة الصحة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية الصحية، إضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات وزارة الصحة.

وقد أكد السادة رؤساء الجامعات على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات وزارة الصحة على كافة المستويات.

واستعرض المجلس أهم ملامح نتائج الثانوية العامة لهذا العام، وأحيط المجلس علمًا بالأعداد المقترح قبولها بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2019/2020، وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة العليا للتنسيق لتحديد الأعداد وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل كلية، واحتياجات سوق العمل، وأعداد الناجحين.

· قرر المجلس الموافقة على تعميم فكرة توفير الأجهزة الرياضية اللازمة للياقة البدنية والصحية، والمقدمة من جامعة كفر الشيخ على الجامعات المصرية.، كما وافق المجلس على مقترح مقرر اللياقة البدنية والصحية، مع تعميمه على الجامعات المصرية.

· أحيط المجلس علمًا بخطاب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للشباب المتضمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعاون الأكاديمية مع الجامعات في تدريب وتأهيل الطلاب.

· وافق المجلس على الآتي:

1. إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعات الزقازيق والسويس وبورسعيد.

2. إنشاء كلية الطب جامعة الزقازيق بمدينة فاقوس.

3. إنشاء كلية الطب بجامعة العريش.

4. بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا.

· أحيط المجلس بما ورد من رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بشأن المشروع القومي للدراجات "دراجة لكل طالب"