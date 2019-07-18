انتحر طالب بالثانوية الأزهرية، ومقيم بقرية الغنامين بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، شنقا بغرفة منزله، بسبب توبيخ والده المسافر لإحدى الدول العربية، وتوعده له بالعقاب، بعد أن تبين له عدم دخوله الامتحانات.

كان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز سيدي سالم، يفيد بوصول إشارة من شرطة النجدة، بانتحار "أ.ك.ا" 18عامًا، ومقيم بقرية الغنامين بدائرة المركز.

وانتقل المقدم حمدي أبو رية، رئيس مباحث مركز سيدي سالم، لمكان الواقعة، تحت إشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي مدير المباحث الجنائية، حيث تبين أن والدة الطالب المنتحر، اكتشفت الحادثة، حال دخولها لغرفة نوم ابنها لإيقاظه، ففوجئت بجثته متدلية من حبل في سقف المنزل، فصرخت فهرع إليها عدد من الأهل والجيران وقاموا بإنزال الجثة وإبلاغ النجدة.

كما تبين من التحريات الأولية، أن والد الطالب المنتحر مسافر لدولة الكويت، وحينما علم بعدم دخول ابنه الامتحانات بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، اتصل به ووبخه وتوعده بالعقاب، الأمر الذي أدى شنق الطالب نفسه في حجرة نومه.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.