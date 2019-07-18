أطلق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، عملية التشغيل الفعلي لكوبري "صهرجت الكبرى 1" لعبور السيارات عليه، بقرية صهرجت الكبرى بمركز ميت غمر، وتفقد الأعمال الجارية بالكوبري.

وأعرب شاروبيم عن سعادته باستقبال للانتهاء من أعمال الكباري الجاري تنفيذها والتي تهدف إلى تيسير حركة المرور على الطريق السريع "القاهرة - المنصورة".

ووجه لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، بسرعة إزالة كافة الإشغالات والتعديات على طريق "المنصورة - ميت غمر" خاصة الأكشاك.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى المهندسين والفنيين القائمين على المشروع، ويشمل مرحلتين كوبري "1" أعلى الرياح التوفيقي بطول 755 مترًا وعرض 10 أمتار، والذي تم الانتهاء من أعماله وبدء تسيير السيارات عليه، والثاني على طريق "بنها – المنصورة" بطول 600 متر وبعرض 10 أمتار، وجارِ العمل فيه.

وكان في استقبال محافظ الدقهلية، منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.