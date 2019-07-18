أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، اليوم، حرق مخلفات نباتية بكلية الزراعية وفقا للقواعد وبعد الموافقات الرسمية، مؤكدا أن هذا من مُنطلق مسؤوليته المُجتمعية عن حماية البيئة والمُحافظة عليها.

وأكد القطاع، في بيان له، أن ما صَدر من كُلية الزراعة بالجامعة من حرق مخلفات قد تم وفقاً للقواعد والموافقات الرسمية، بالتنسيق مع كلًا من إدارة الحماية المدنية، ومديرية الأمن بالمحافظة.

وأوضح أنه تم مُخاطبة إدارة الحماية المدنية لتوفير سيارة إطفاء كإجراء وقائي احترازي، وللحد من انتشار الأدخنة المُتصاعدة، علمًا بأن المواد التي تم حرقها عبارة عن مخلفات نباتية ناتجة عن تقليم الأشجار وإزالة المُتساقط منها وكذلك الأفرع الصغيرة غير القابلة لإعادة التدوير، فضلًا عن المُخلفات التي يُلقيها سكان العمارات المجاورة لسور الجامعة داخل الحرم الجامعي؛ مما ينتج عنه تراكم القمامة داخل الجامعة وبما يتسبب في انتشار الحشرات الضارة والقوارض، وهو ما له بالغ الأثر على صحة أبنائنا الطلاب وانتشار الأمراض والعدوى.