أقدم عامل على الانتحار شنقا بقرية بسنديلة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، بعد تعليق نفسة بسقف حجرته لمروره بأزمة نفسية.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من نقطة شرطة بسنديلة لمركز شرطة بلقاس، يفيد ببلاغ الأهالي بوجود شاب في العقد الثاني مشنوق داخل شقته.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة الرائد يوسف صبري، رئيس المباحث، والنقيب كريم الشهاوي، رئيس نقطة شرطة بسنديلة إلى كان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمود .ش .ا"، 25 سنة، عامل مشنوق داخل شقته.

وتوصلت التحريات أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5450 لسنة 2019 إداري مركز شرطة بلقاس وبالعرض على النيابة أمرت بنقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.