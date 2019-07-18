قّدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تعازيه الحارة عبر اتصال هاتفي أجراه مع محمد عبد الرؤوف، والد الطفلة التي لقيت مصرعها اليوم غرقا بحمام السباحة بمركز شباب مدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف، وأعرب له عن حزنه الشديد لما ألم بابنته.

4 قرارات لوزير الشباب والرياض بعد الواقعة

وأكد الوزير أنه أصدر عدة قرارات بالمحاسبة الفورية للمقصرين المتسببين بهذا الحادث الأليم وتضمنت القرارات التي صدرت فور وقوع هذا الحادث الأليم، إحالة كل من مدير إدارة الشباب والرياضة بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف والمدير التنفيذي لمركز الشباب لجهات التحقيق المعنية وإنهاء عمل مدير حمام السباحة المتعاقد معه من قبل مجلس الإدارة وإنهاء عمل جميع المدربين والمنقذين المتعاقدين بمعرفة مجلس إدارة المركز.

الوزير: لا تهاون مع المقصرين

كما أصدر وزير الشباب مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف تعليماته للقيادات بالتوجه فورا لمركز شباب مدينة الواسطى فور علمه بالحادثة، مشددا على جميع قطاعات وزارة الشباب المعنية بضرورة تكثيف المتابعة والإشراف وإحكام الرقابة على جميع أوجه التأمين والدفاع والحماية المدنية وأعمال تركيب كاميرات المراقبة في جميع الهيئات الشبابية والرياضية المنتشرة في جميع المحافظات.

وأكد وزير الشباب بأنه لا تهاون مع أي شخص تثبت التحقيقات تقصيره وخاصة تلك الأمور المتعلقة بأرواح بناتنا وأبناءنا من جميع قرى ونجوع ومدن الجمهورية.