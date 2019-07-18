وجهت محكمة أمريكية، اليوم، تهمة القتل إلى على المزين «مصرى - أمريكى»، بعد وفاة طفليه المصابين بالتوحد غرقاً قبل نحو 4 سنوات، أثناء حادث وقع عام 2015، وكان يقود الأب فيه سيارته بصحبة عائلته واتجه بها نحو المياه، مقابل ميناء سان بيدرو جنوبى لوس أنجلوس، بهدف الحصول على أموال التأمين، بعد وفاة الطفلين المصابين وفقاً للسلطات.

وكان المزين (44 عاماً) يقود السيارة وبجانبه زوجته رابعة دياب، وفى الجزء الخلفى كان يجلس ولداه المصابان بالتوحد، وعمرهما 8 و13 عاماً.

وعندما غرقت السيارة فى المياه، تمكن «على» من السباحة إلى الرصيف، وأنقذ صيادون زوجته التى لا تستطيع السباحة.

ولم يكن الابن الأكبر للزوجين الذى كان يعانى التوحد أيضاً موجوداً أثناء الحادث، وبعد وفاة الطفلين، أخبر المتهم المحققين بعدم معرفته سبب سقوط السيارة فى المياه، وأنه ربما ضغط على «دواسة البنزين» بدلاً من الفرامل.

ويُتهم «المزين» الذى أوقف فى نوفمبر أيضاً بالتزوير للحصول على تعويضات التأمين، فقد حصل على أكثر من 260 ألف دولار من شركتى تأمين.

ووفقاً للسلطات، فقد حوّل معظم هذا المبلغ إلى مصر، كما صودر 80 ألف دولار تقريباً من حساب له فى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته بتهمة الاحتيال فى 3 سبتمبر، ثم سيحاكم بتهمة القتل ومحاولة قتل زوجته وقد يطلب الادعاء عقوبة الإعدام بحقه.