شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات حملات مكثفة لمكافحة الحشرات الطائرة والزواحف، التى تزايدت خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ما تسبب فى معاناة كثير من المواطنين، خاصة سكان المناطق القريبة من كورنيش النيل أو الحدائق العامة.

ففى سوهاج، تلقى وكيل وزارة الصحة، الدكتور هانى جميعة، شكاوى بانتشار الحشرات والزواحف، ومنها العقارب، فى عدة مناطق، فوجّه بتشكيل فريق طبى للتعامل مع هذه الشكاوى بشكل عاجل باستخدام سيارات رش المبيدات، خاصة فى مناطق الكورنيش، التى يقصدها عدد كبير من المواطنين هرباً من ارتفاع الحرارة، وأكد أن فرق رش الحشرات الزاحفة والطائرة تعمل بانتظام فى مختلف مدن وقرى المحافظة لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وقال إنه كلف باستهداف منطقة كورنيش النيل الشرقى بسوهاج بعدة حملات.

الغربية تحارب "الهاموش"

وأصدر محافظ الغربية، اللواء هشام السعيد، توجيهات مشددة بتشكيل لجنة عاجلة لمواجهة أخطار انتشار «الهاموش» والحشرات، تزامناً مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد، كما وجّه وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالقادر الكيلانى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين ضد أخطار انتقال الأمراض والأوبئة.

"خريطة حشرية" فى البحيرة.. واستهداف الحدائق والبرك وتجمعات القمامة

وفى البحيرة، أكد المحافظ، اللواء هشام آمنة، أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض بالمحافظة يعمل على التقصى الحشرى فى مراكز دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت، فى إطار رسم الخريطة الحشرية بالمحافظة، لمواجهة كل نوع بشكل علمى، وشدد، فى بيان أمس، على استمرار جهود المكافحة والحملات الوقائية للقضاء على ناقلات الأمراض، فضلاً عن اتخاذ إجراءات وقائية فى أماكن تكاثر الحشرات، مثل المياه الراكدة والمجارى المائية والبرك والمستنقعات وتجمعات القمامة.

وفى كفر الشيخ، أصدر المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد، تعليماته بمتابعة مكافحة الحشرات الطائرة والزواحف وتطهير البرك، فيما وجه وكيل وزارة الصحة بتكثيف حملات الرش الجماعى لمكافحة الحشرات والبعوض بكافة مدن المحافظة.