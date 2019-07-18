"يلا نكمل بعض".. وزارة الخارجية تطلق حملة توعوية لدعم المهاجرين في مصر

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، فيديو ضمن برنامج دعم المهاجرين في مصر مع التركيز على الفوائد الاقتصادية للهجرة، ضمن حملة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، مدعوما بهاشتاج "يلا نكمل بعض".

وظهر بالفيديو الفنان آسر ياسين، وأمامه مسرح صغير ويحيط بالمسرح أشخاص من جنسيات مختلفة.

وقال ياسين: "النهاردة أنا جاي ألعب معاكم لعبة، الورق اللي في إيدي ده ناس من وسطيكم هما اللي كاتبينه عن إجابة سؤال بسيط خالص زي عملت إيه الشهر اللي فات؟ أو إحكيلنا حاجة عن نفسك؟".

وأضاف: "هنسأل دلوقتي أسئلة من الكلام اللي أنتوا كاتبينه، وكل واحد فيكم حصله نفس الحاجة يتفضل معانا على المسرح "أهلي جم يعيشوا معايا في القاهرة"، ليتحرك عدد من الحضور ويصعدوا على المسرح ويتكرر نفس الأمر مع كل جملة ينطق بها ياسين، "مين ساعد حد إنه يلاقي شغل"، "إتأخرت على ميعادي عشان الطريق زحمة"، لينفجر ياسين ضاحكا بعد الجملة الأخيرة ويصعد مع الحضور على المسرح قائلا: "أنا كمان معاكم".

وتابع: "تفاجئنا قد إيه كل الناس دي بيجمعها تفاصيل صغيرة وكبيرة برغم اختلافها، اللي جاله مولود جديد في العيلة، واللي سمعوا بالصدفة أغنية لأم كلثوم في الشارع، واللي اتعلموا طبخة جديدة، واللي ساعات بيحسوا بالوحدة، واللي بقى بيشجع ليفربول عشان صلاح".

واختتم حديثه قائلا: "أنا حقيقي معجب بكل واحد هنا، ومؤمن إن كلنا زي بعض مهما اختلفنا فليه نبقى مقفولين على نفسنا لما ممكن كلنا نكمل بعض".

يذكر أن الحملة مدعومة من وزارة الخارجية، ووزارة الشباب والرياضة، وبالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون حيث تستضيف مصر 145 جنسية على أرضها.