قّدم منذ قليل، الإعلامي أسامة كمال، وعدد من نجم الفن بينهم أحمد عبد العزيز وهادي الجيار ومحمد مرزبان ومحمد محمود، العزاء في وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق.

وبدأ قبل قليل، عزاء زوجة الفنان القدير رشوان توفيق، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وتوفت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان والفنانة بثينة رشوان، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وانهار الفنان رشوان توفيق في البكاء، أثناء تشييع جثمان زوجته، حزنًا عليها، حيث تزوجها منذ عام 1957، وأنجب خلالها 3 أبناء.