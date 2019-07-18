وصل النجوم الكبار عبدالرحمن أبو زهرة، وسميحة أيوب، وسميرة عبدالعزيز، وأحمد ماهر، ونجله الفنان محمد أحمد ماهر، إلى مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم العزاء في زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق.

وبدأ، قبل قليل، عزاء زوجة توفيق، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وتوفت زوجة الفنان الكبير، ووالدة الإعلامية هبة رشوان، والفنانة بثينة رشوان، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وانهار الفنان رشوان توفيق في البكاء، أثناء تشييع جثمان زوجته، حزنًا عليها، حيث تزوجها منذ عام 1957، وأنجب منها 3 أبناء.