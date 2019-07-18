كشف الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، عن تفاصيل وفاة السيدة نادين روبن بولى، زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة الأخبار الأسبق، مؤكدًا أنها توفت أثناء سباحتها في فندق ريكسوس بخليج غزالة بالضبعة في الساحل الشمالي.

وأضاف طه لـ"الوطن"، أنه تم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الضبعة المركزي ووضعها تحت تصرف النيابة، ومفتش الصحة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح وكيل الصحة بمطروح، أن السيدة نادين وصلت للمستشفى وهي جثة هامدة، وتم توقيع الكشف عليها إلا أنه تبين وفاتها بإسفكسيا الغرق، نتيجة عدم إجادتها السباحة.