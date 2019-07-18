أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بمحافظة السويس، برئاسة علي شكيو مدير عام الإدارة، خلال شهر يونية 2019 عن 39 سيارة نقل ميكروباص للاستخدام التجاري بقيمة 11 مليونًا و806 آلاف و891 جنيهًا.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 3 ملايين و476 ألفًا و198جنيهًا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها مليوني و138 ألفًا و372 جنيهًا، والرسوم الأخرى المحصلة 107 آلاف و811 جنيهًا، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 5 ملايين و713 ألفًا و381 جنيهًا.

وبلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يونيو 2019 حوالي 236 سيارة، وتم إعادة تصدير 72 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.