كشف محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن الصندوق لديه مستحقات لدى الخزانة العامة للدولة تقدر بنحو 640 مليار جنيه.

وقال سعودي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، إن التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعتبر أمن قومي لأي دولة في العالم.

وأضاف أن دعم القيادة السياسية للتأمينات الاجتماعية مهم، موضحا أن أول نظام للتأمينات بدأ في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1954، ثم طور الرئيس الراحل محمد أنور السادات المنظومة بدءًا من عام 1975، واستمر هذا الأمر حتى بداية عام 2014، عبر إجراء تعديلات على النظام القائم.