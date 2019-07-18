قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن العجز الاكتواري للصناديق العامة والخاصة يقدر بـ 202 مليار جنيه.

وأضاف سعودي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هناك عجز شديد في التوازن المالي والاكتواري الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدم تحريك الأجور بآلية حقيقة أدى لتدني قيمة المعاشات.

وأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي،أن نظام التأمين الحالي يعاب عليه ارتفاع نسب الاشتراكات ففي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 25% يقوم المؤمن عليه بدفع 10% و15% يتم دفعهم صاحب العمل، وهو ما كان يؤدي إلى التهرب.