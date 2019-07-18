أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مصادرة 2 طن و200 كيلو أرز تمويني، ونصف طن سكر، ومصادرة 30 شيكارة دقيق مدعم بداخل مخبزين بدكرنس، فضلًا عن التحفظ على 118 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بأجا، ومصادرة عدد من أسطوانات الغاز بسبب البيع بأعلى من السعر الرسمي في بلقاس.

وشدد شاروبيم، على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز ومحطات تموين السيارات ومختلف منافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز؛ للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة للمواد التموينية وصلاحية المعروضات للاستخدام.

من جهته، أكد السيد دايرة، وكيل التموين بالدقهلية، تحرير 6 محاضر تموينية للتوقف عن البيع والإنتاج بدون سبب قانوني وللذبح خارج السلخانة والتصرف في مواد مدعومة.