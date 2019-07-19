يقيم المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث، الأربعاء المقبل، حفل مشروعات التخرج بمقره في التجمع الخامس، بحضور عددا كبيرا من الإعلاميين والصحفيين.

يستعرض الحفل مشروعات تخرج الطلاب، البالغ عددها 52 مشروعا، تتناول القضايا التنموية، القضايا التوعوية والبيئية، وفي نهاية الحفل سيتم توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين، وتكريم الإعلاميين والصحفيين الذين أشرفوا على هذه الأعمال.

قالت الدكتورة شيماء ذوالفقار، عميدة المعهد، في بيان اليوم، إن مشروعات تخرج الطلاب تعكس وعياً عالياً لديهم بمشكلات المجتمع، وقد انعكس ذلك في كل من الحملات التي أنتجها طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان أو الأفلام التسجيلية، وبرامج الراديو التي أنتجها طلاب قسم الإعلام المسموع والمرئي، وكذلك في المجلات التي أنتجها طلاب قسم الصحافة والنشر الإلكتروني.

وأضافت ذو الفقار، أن لجان تحكيم المشروعات ضمت خبراء على مستوى عال من المهنية، بينهم الدكتورة تماضر نجيب أستاذة المونتاج بمعهد السينما، وأستاذ أحمد سامح رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وأستاذة نجلاء عبدالقادر المخرجة بالنيل للأخبار، وأستاذة لمياء سليمان وأستاذة عبير ظلام الإذاعيتين اللامعتين.