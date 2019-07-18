سلمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، اليوم، مواقع شبكات انحدار الصرف الصحي للشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بقرية الشقيقين والحسينات بمركز أبو تشت.

قال المهندس أسعد عبدالباقي مدير فرع الشركة بأبو تشت، في بيان صحفي، إنه سيتم إنشاء شبكات انحدار صرف صحي، والتي تمتد بطول 16 كم بقرية الحسينات بتكلفة قدرها 26 مليون جنيه، وكذلك شبكات انحدار في قرية الشقيفي بطول 11 كم بتكلفة قدرها 22 مليون جنيه لخدمة أهالي القريتين.

وأشارت المهندسة نسرين أبو الفتوح، مديرة مشروعات الصرف الصحي بأبوتشت، إلى أن هذه المشاريع ضمن الخطة المطروحة لتوصيل خدمة الصرف الصحي لقرى "الشقيفي، الحسينات، وبخانس" والممولة من البنك الدولي، وجارِ طرح وترسية خطوط طرد صرف ومحطات صرف صحي بالقرى الثلاثة.