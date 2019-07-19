قصف الطيران التركي مواقع لحزب العمال الكردستاني في مخيم مخمور، في كردستان العراق، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

ونفى الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، الأربعاء، صلته بالهجوم الذي استهدف دبلوماسيا تركيا في أربيل، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تتشاور مع السلطات العراقية بشأن هجوم أربيل، وقد ترسل فريقا تركيًا، حسبما نقلت "العربية".

ولقي نائب القنصل العام التركي ومرافقيه، مصرعهما، في إطلاق نار في أربيل بكردستان العراق، قبل قليل، حسب ما أفادت شبكة "روداو".

وتعهدت الرئاسة التركية بالرد على حادث مقتل الدبلوماسي التركي في أربيل.