إصابة ربة منزل إثر حريق شقة في الغربية

أصيبت ربة منزل إثر حريق شب بشقة بمركز كفرالزيات في الغربية، ونقلت للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بقرية منشأة سليمان، التابعة لمركز كفرالزيات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وجرى السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي محتويات الشقة، وتبين إصابة ربة منزل تدعى (فاطمة ع.- 27 عاما)، بحروق بنسبة 60%، وتم نقلها إلى المستشفي للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات الحريق والخسائر.