باحث: استفزار إيران لأمريكا في مضيق هرمز لن يتعدى الطائرات المسيرة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أن البحرية دمرت طائرة إيرانية مسيرة بعد اقترابها من بارجة أمريكية في مضيق هرمز.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض، إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة في مضيق هرمز.

يقول محمد ماهر، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، إن إيران ركزت في السنوات الماضية على تطوير الطائرات المسيرة، من حيث الحجم ووزن وأجهزة الاستشعار، وتجهيزاتها القتالية، حولتها إلى أهم احتياجات ومتطلبات العمليات القتالية.

وأضاف ماهر لـ"الوطن": "هناك أيضا العديد من الأدلة التي تشير إلى أن إيران هي التي تزود الحوثيين، ليس بهذا النوع من الطائرات فحسب، بل حتى بالتكنولوجيا الخاصة بها، كما أن إيران طورت طائرة (سفره ماهي) والتي لقبت بشيطان البحر الإيراني، وتعتبر أول طائرة إيرانية دون طيار لا يكتشفها الرادار، صنعت بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للغاية".

وتابع: "الفترة الأخيرة تشهد توتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مضيق هرمز، وهذا ما جعل طهران تتخذ مثل هذه الخطوة الاستفزازية ضد السفينة الأمريكية، ولا أعتقد أن يتعدى الاستفزاز الإيراني هذه المرحلة في الوقت الحالي".

وأوضح ترامب أن المدمرة اضطرت لاتخاذ وضع دفاعي لدى اقتراب الطائرة المسيرة منها.

وأكد أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الدفاع عن موظفيها ومنشآتها ومصالحها.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البنتاجون، إن الطائرة الإيرانية المسيرة تم إسقاطها عن طريق التشويش العسكري الإلكتروني.