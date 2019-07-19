نشرت حساب يدعى فيوريكا حجاج، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من ركاب طائرة تقول إنها كانت متجهة من بوخارست إلى القاهرة، يدافعون عن أسرة مصرية تعرض الأب للضرب المبرح، على يد الشرطة الرومانية، مستنكرين ما يحدث من الجهات الأمنية.

ويُظهر الفيديو راكبة وهي تحاول شرح المشكلة التي تدخل بسببها الشرطة، قائلة إن الأزمة حدثت بسبب جلوس الأسرة بجانب مخرج الطوارئ، قبل أن يتحركوا لمكان آخر: "هما أصلا مغيرين أماكن.. رجعوا ورا"، ويوضح المقطع التعدي على الأسرة وحالة المرض التي ألمت بالأم.

فيما قالت إحدى السيدات على متن الطائرة، تتحدث باللهجة المصرية: "المشكلة في تغيير أماكن وهي رجعت ورا خلاص يبقى فين المشكلة؟"، وتابعت: "هو الكابتن هو اللي قال مش هطلع بالطيارة بيهم ولازم ينزلوا"

وتحدث أحد الركاب باللهجة الإنجليزية قائلًا إن: "الكابتن ليس إلها"، ليرد عليه أحد رجال الأمن الحاضرين على متن الطائرة قائلًا: "هنا الكابتن هو الإله".

وتساءلت إحدى السيدات عما إذا كانت الطائرة ستقلع لاستكمال الرحلة بعد ما تعرضت له الأسرة المصرية أم لا: "طب إحنا هنطلع ولا لأ".