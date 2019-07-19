سعر الدولار اليوم الجمعة 19-7-2019 في مصر

تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.