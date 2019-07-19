قال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن وزارة الإنتاج الحربي تستهدف الوصول إلى تقديم أفضل تكنولوجيات التصنيع في المجال العسكري مع ضرورة أن يكون المنتج عالي الجودة، وفي الوقت ذاته بأسعار تنافسية.

جاء ذلك خلال لقائه بـ"فابيو مازارو" رئيس مجلس إدارة شركة CBC البرازيلية العاملة في مجال تصنيع الذخائر؛ لبحث أوجه التعاون المشترك مع شركات الإنتاج الحربي، في مقر ديوان عام الوزارة.

وتناول العصار مستجدات التعاون القائم بين شركة "CBC" البرازيلية وشركات الإنتاج الحربي في مجال تصنيع الذخائر والقنابل اليدوية لصالح خدمة القوات المسلحة والشرطة، وتم مناقشة سبل تعزيز هذا التعاون وتطويرةه؛ ليشمل مجالات التصنيع للمعدات والعدد الإنتاجية، والمشاركة في تصنيع منتجات على قدر عالي من الجودة وبسعر منافس باستخدام التكنولوجيا البرازيلية والأيدي العاملة المصرية، كما جرى استعراض إمكانات شركات الإنتاج الحربي وخصوصًا العاملة في مجال إنتاج الأسلحة والذخائر.

وعبر فابيو مازارو، عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات وإمكانات تكنولوجيه في مجال تصنيع الذخائر ذات الأعيرة الصغيرة والمتوسطة بجميع أنواعها حيث زار فريق من الشركة إحدى شركات الإنتاج الحربي منذ شهرين، وجرى الاطلاع على الإمكانات المتوفرة بها، كما أبدى استعداده للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون؛ لتمتد إلى مجالات التصنيع الحربي المختلفة وتعميق تكنولوجيا التصنيع من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمار في مصر، وكذا توفير التدريب للعمالة من أجل توفير مطالب دول البحر المتوسط وأفريقيا وإمكانية المشاركة في تصنيع معدات الإنتاج.

وفي نهاية اللقاء جرى الاتفاق على زيارة وفد من شركات الإنتاج الحربي للشركة البرازيلية، وزيارة وفد فني من الشركة لشركات الإنتاج الحربي العاملة في إنتاج الذخيرة؛ لتحديد أوجه التعاون المشترك.