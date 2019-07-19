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أمم أفريقيا 2019.. وداعا أجمل البطولات

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بعد الموجة الأخيرة.. "الأرصاد" تنفي تجاوز الحرارة لـ46 درجة

بعد الموجة الأخيرة.. "الأرصاد" تنفي تجاوز الحرارة لـ46 درجة

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