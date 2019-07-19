أحال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، 194 من المتغيبين والمنصرفين عن العمل بعدد من الوحدات المحلية والخدمية بدون تصريح للتحقيق بالشؤون القانونية، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

ووجه المحافظ بإجراء التحقيق مع مسؤول الوحدة الصحية المغلقة بقرية "منشية هلال" بالسنبلاوين، ومسؤولي مراكز الشباب المغلقة بالمواجد بالمنزلة و"كفر الروك" بالسنبلاوين و "كفور العرب" بطلخا، ومسؤول الجمعية الزراعية المغلقة بـ"منشية هلال" بالسنبلاوين.

صدرت قرارات المحافظ بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور على عدد من مراكز الشباب والوحدات المحلية والصحية بنطاق المحافظة، والتى شملت عددا من مراكز "أجا- المنصورة -المنزلة -محلة دمنه -ميت غمر - السنبلاوين " .

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للوقوف على مدى انضباط العاملين بالقطاعات المختلفة، والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة وتوظيف أدوات العمل التوظيف المناسب، مؤكدا أن موارد الدولة ملك للمواطنين ولن يسمح بالعبث بها أو إساءة توظيفها واستخدامها.