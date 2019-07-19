تسجيل الدخول
أمم أفريقيا 2019.. وداعا أجمل البطولات

أحدث الأخبار

إخماد حريق هائل في شقة سكنية بـ المحلة

إخماد حريق هائل في شقة سكنية بـ المحلة

بعد فض دور الانعقاد الرابع.. مكتسبات العمال من البرلمان

بعد فض دور الانعقاد الرابع.. مكتسبات العمال من البرلمان

جدول عروض فعاليات البيت الفني للمسرح في "الويك إند"

جدول عروض فعاليات البيت الفني للمسرح في "الويك إند"

محرز وماني.. صراع البريميرليج يصل لنهائي أفريقيا: مين يكسب؟

محرز وماني.. صراع البريميرليج يصل لنهائي أفريقيا: مين يكسب؟

"التعليم" تُعلن عن أعداد ومواعيد امتحانات الدور الثاني لدبلومات الفنية

"التعليم" تُعلن عن أعداد ومواعيد امتحانات الدور الثاني لدبلومات الفنية

"جدار الصوت" يشارك في أسبوع النقاد بـ "فينيسيا" السينمائي

"جدار الصوت" يشارك في أسبوع النقاد بـ "فينيسيا" السينمائي

اختيارات الوطن

مخرج "صوتك لـ7000 سنة حضارة": قدمنا صورة رائعة رغم خروج منتخبنا من البطولة

مخرج "صوتك لـ7000 سنة حضارة": قدمنا صورة رائعة رغم خروج منتخبنا من البطولة

51 عاما في "أمم أفريقيا".. حكاية لقب وحيد يزين تاريخ الجزائر في "كان"

51 عاما في "أمم أفريقيا".. حكاية لقب وحيد يزين تاريخ الجزائر في "كان"

"قفزة عظيمة للبشرية".. 50 عاما على نجاح رحلة أبولو 11 إلى سطح القمر

"قفزة عظيمة للبشرية".. 50 عاما على نجاح رحلة أبولو 11 إلى سطح القمر

نيلسون مانديلا داعم الحرية والسلام.. مواقف لا تنسى في تاريخ المناضل

نيلسون مانديلا داعم الحرية والسلام.. مواقف لا تنسى في تاريخ المناضل

بعد أغنية "وأدينا النهارده".. بلاي ليست أغاني دنيا سمير غانم

بعد أغنية "وأدينا النهارده".. بلاي ليست أغاني دنيا سمير غانم

الأكثر قراءة

عاجل