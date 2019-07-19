ينطلق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2019، يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو، على أن يستمر للخميس 25 يوليو الحالي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيانها أمس الأول، الحد الأدنى للشعبة العلمية 398 درجة بنسبة 97.07%، 389.5 درجة بنسبة 95% للشعبة الهندسية، 328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية.

وحدد موقع التنسيق الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشعبة العلمية

المعاهد الخاصة مدة الدراسة بها أربع سنوات

ويجرى القبول بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة وفقا المعاهد التي تقع في محافظة الطالب أولاً ثم باقي المعاهد الأخرى.

المعاهد المتوسطة الخاصة مدة الدراسة بها سنتان