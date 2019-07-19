تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة متابعة الاجراءات الاحترازية لمواجهة دودة الحشد الخريفية التابعة للوزارة، تقريرا حول الموقف الحالي لدودة الحشد الخريفية.

وأوضح "عبد المجيد" أن أخر عمليات الكشف عن الإصابة في كافة أنحاء الجمهورية في يوم 3 يوليو الجاري، سجلت أن مستوى الإصابة في عموم الجمهورية بلغ حوالي 0.27% وهي نسبة تكاد تكون منعدمة، لافتا إلى أن جميع أنحاء مصر خالية من الإصابة عدا محافظات أسوان والأقصر وجنوب قنا بنسبة طفيفة.

وأكد رئيس اللجنة، أن هناك عمليات مسح واسعة على الحدود المتاخمة للسودان منذ عام 2017، حيث تم تسجيل دودة الحشد الخريفية في مصر في نهاية مايو الماضي، لافتاً إلى أن الإصابات التي تم رصدها في محافظات أسوان والأقصر وجنوب قنا تحت السيطرة الكاملة مع خلو باقي محافظات الجمهورية من أي إصابات بدودة الحشد الخريفية وهذا ما أكدته عمليات المسح المستمرة في كافة محافظات مصر.

وقال عبدالمجيد إن الوضع الحالي مطمئن للغاية وأن جميع الجهات المسؤولة عن إدارة الموقف والتابعة لوزارة الزراعة تقوم بعمليات مراقبة دقيقة وحثيثة ومستمرة، وذلك لرصد أي تحرك للإصابة بالإضافة إلى عمليات أحكام السيطرة على الآفة ومنع انتشارها.

وأكد أن الأمر يحتاج لمزيد من الهدوء ولا يدعو للقلق نظرا للمتابعة المستمرة ولانخفاض الإصابة على مستوى أقل من الحدود الحرجة للإصابة.