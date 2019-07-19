أعلن الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة في جنوب سيناء، انطلاق القافلة الطبية المجانية التابعة لكل من "جامعة الأزهر، وكلية الطب جامعة قناة السويس" بمستشفى طور سيناء العام، خلال الفترة من 20- 25 يوليو الجاري.

وأشار "أبو هاشم" إلى أن القافلة ستعمل على مدار فترتين، بداية من الساعة 9 صباحا وحتي الـ1 ظهرا، ومن 5- 8 مساء، وفقا لبروتوكولات التعاون المبرمة مع كلية الطب (بنات) جامعة الأزهر و"طب قناة السويس".

وأوضح أن القافلة تضم 11 تخصصا طبيا مختلفا، تشمل "الأطفال، التحاليل الطبية (باثولوجي)، الباطنة العامة، الروماتيزم والتأهيل الطبي، الصدرية، الجراحة العامة، الجلدية والتناسلية، الطب النفسي، التحاليل الطبية، أطفال حضانات، جراحة العيون".

وأوضح أن مديرية الصحة وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية، لتسهيل عمل القافلة التي ستوقع الكشف وتجري الجراحات والفحوص الطبية لجميع المرضي بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية مجانا.