تستأنف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت، جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين في أحداث العنف التي وقعت بمحيط مبنى مجلس الوزراء، والمعروفة باسم "أحداث مجلس الوزراء".

ومن المقرر أن تتسلم المحكمة تقريرا أعده الخبير الاجتماعي لمتهمين حدثين.

وتُعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ويواجه المتهمون، ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري.