نظمت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، أمس، دورةً تدريبية للعاملين بالوزارة والعاملين الموسميين في موسم حج 1440هـ، تحت عنوان "كيف أكون قدوة وأصنع التغيير".

جاءت تلك الدورة ضمن جهودها لتطوير الموارد البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب، بمقر غرفة جدة.

وبحسب موقع وزارة الحج والعمرة، فإن الدورة التي عقدتها، أمس، سلطت الضوء على دور الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن، وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار عظم الزمان والمكان في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

من جهته، أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة خالد بن محمد القزلان، حرص الوزارة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله، مبينا أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام بما يسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن فيما يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم وأثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

وتناولت الدورة التدريبية تعريفًا للمشاركين عن دور الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من خدمات للحجاج، وحقوق الحجاج ومنظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة ، وفرص العمل التطوعي الموسمي وأهميتها، إضافة إلى التأهيل العملي للمتطوعين في شؤون الحج، والجَدارات التي يجب أن تكون فيهم.