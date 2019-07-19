"خافت من الفضيحة".. تفاصيل بيع أم طفلتها حديثة الولادة بعد علاقة آثمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأطفال حديثي الولادة بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص، مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية، سبق اتهامه في 4 قضايا "تبديد – ضرب" ومحكوم عليه فى إحداها، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأطفال حديثي الولادة، واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبصحبته طالب– مقيم بكفر الشيخ وسيدة حاصلة على بكالوريوس ومقيمة بالإسكندرية "منفصلة عن زوجها دون طلاق رسمى"، وبرفقتهم طفلة حديثة الولادة لم يتجاوز عمرها ساعتان، حال شروعهم التصرف فيها بالبيع بنطاق قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.

وعُثر بحوزتهم على (3 هاتف محمول) بفحصها تبين احتوائها على العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية المتبادلة تؤكد ارتكابهم الواقعة.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، واعترف الأول بمزاولته نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالأطفال حديثي الولادة من خلال عرض بيع وشراء الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين اعترف الثاني بارتباطه بعلاقة غير شرعية بالمتهمة الثالثة، أسفرت عن حملها سفاحاً إلى أن تمت الولادة بموجب إخطار ولادة نسب لزوجها خلافاً للحقيقة، وبمواجهتها اعترفت بصحة أقوال المتهمين والتصرف فى الطفلة بالبيع مقابل مبلغ قدره 50 ألف جنيه خشية افتضاح أمرهما.