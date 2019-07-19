وصل، منذ قليل، جثمان الفتاة الأريترية إلى مطار برج العرب قادمة من ليبيا، تمهيدا لنقله إلى مشرحة زينهم وتسليمه إلى السفارة الأريترية.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن الطبيب الشرعي أيمن كمال الدين، متواجد حاليا بسيارة خاصة للطب الشرعي لإنهاء إجراءات استلام الجثمان، وعودته إلى مشرحة زينهم مرة أخرى.

وكانت "الوطن" انفردت بنشر خبر فتح نيابة حوادث جنوب القاهرة تحقيقا مع عدد من العاملين في مشرحة زينهم، بسبب تبدل جثة أفريقية وتحمل جنسية دولة إريترية، 18 سنة، انتحرت شنقا داخل شقتها في منطقة أرض اللواء بالجيزة بدلا من جثة ليبية توفيت أثناء إجراء عملية شفط دهون، وسفر جثة الأفريقية إلى ليبيا.

وتحفظت السلطات الليبية على الجثة بناءً على بلاغ من الأهالي بأن الجثمان لا يخص ابنتهم، ووجهت النيابة العامة لاثنين من العاملين بمشرحة زينهم اتهاما بالإهمال والتقصير في العمل.

وفي سياق متصل، قرر وزير العدل إعفاء الدكتورة سعاد عبد الغفار من منصبها كرئيسة لمصلحة الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين على خلفية تلك الواقعة.